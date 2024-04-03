Google начала массово блокировать почтовые рассылки. Это касается отправителей, которые рассылают от 5 тыс. писем в день. Таким образом компания намерена бороться с большим количеством спама.

Google приступила к массовой блокировке крупных email-рассылок через свой почтовые сервис Gmail. Под блокировку могут попасть все отправители, которые не соответствуют указанным компанией требованиям.

Под блокировку попадают отправители, которые рассылают от 5 тыс. электронных писем ежедневно и не настроили аутентификацию почты SPF/DKIM и DMARC.

Согласно введенным с 1 февраля требованиям, отправители массовых рассылок должны реализовать возможность отказа от рассылки одним кликом, а также отвечать на запросы об отказе от рассылки в течение двух дней.

Кроме того, если более 0,3% писем отправителя пользователи помечают как «спам», то все письма от него будут сразу помещаться в соответствующую категорию.

Новыми требованиями к почтовым рассылкам Google намерена бороться с большим количеством спама.

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