Google начала массово блокировать почтовые рассылки. Это касается отправителей, которые рассылают от 5 тыс. писем в день. Таким образом компания намерена бороться с большим количеством спама.
Google приступила к массовой блокировке крупных email-рассылок через свой почтовые сервис Gmail. Под блокировку могут попасть все отправители, которые не соответствуют указанным компанией требованиям.
Под блокировку попадают отправители, которые рассылают от 5 тыс. электронных писем ежедневно и не настроили аутентификацию почты SPF/DKIM и DMARC.
Согласно введенным с 1 февраля требованиям, отправители массовых рассылок должны реализовать возможность отказа от рассылки одним кликом, а также отвечать на запросы об отказе от рассылки в течение двух дней.
Кроме того, если более 0,3% писем отправителя пользователи помечают как «спам», то все письма от него будут сразу помещаться в соответствующую категорию.
Новыми требованиями к почтовым рассылкам Google намерена бороться с большим количеством спама.
Фото на обложке: Jarretera /
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