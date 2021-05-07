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Google могут выписать ещё один штраф в России

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с мобильного приложения «Улица Героев». Ранее оно было удалено из Google Play.

Google могут выписать ещё один штраф в России

По мнению ведомства, действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, сообщается на сайте Роскомнадзора. 

«Подчёркиваем, любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершённом в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми» — заявили в Роскомнадзоре.

Приложение «Улица Героев» принадлежит ГТРК «Саратов», оно даёт пользователям возможность ознакомиться с биографиями участников Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в городах России. «Его цель — сохранить и передать поколениям память о победителях», — добавили в Роскомнадзоре.

Также регулятор напомнил о штрафах, назначаемых за «игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети»: до 1 млн рублей при однократном нарушении и до 3 млн — за повторное.

Это не первый штраф, который грозит Google: компания может выплатить до 94 трлн рублей за блокировку аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.

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Фото на обложке: wolterke / Depositphotos

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