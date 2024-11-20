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Google ужесточит борьбу с сайтами, использующими «паразитное SEO»

Новости
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Google обновит политику в отношении спама. Теперь под удар попадут сайты с контентом, который злоупотребляет алгоритмами поисковой выдачи, сообщает The Verge. Мера должна улучшить пользовательский опыт и качество отображаемого контента.

Google ужесточит борьбу с сайтами, использующими «паразитное SEO»
  1. Новости

Стратегия так называемого «паразитного SEO» предполагает, что контент размещается на внешних сайтах с высоким авторитетом, чтобы попасть на верхние строчки в поисковой выдаче.

Пример — новостной блог, который публикует в скрытой части сайта скидочные купоны или образовательный сайт, размещающий аффилированный контент, не связанный с профильной тематикой.

В марте Google уже анонсировала планы бороться с подобным контентом и сейчас подчеркнула: неважно, кто создал «паразитный контент» — издатель сайта или посторонний источник — это все равно будет считаться нарушением.

Фото на обложке: Unsplash

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