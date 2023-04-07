Сервис Google Pay случайно перечислил до $1 тыс. на счета клиентов

Google из-за ошибки в сервисе Google Pay случайно перевел клиентам деньги, на счета пользователей пришли суммы от $10 до $1 тыс.
Средства компания отправила в рамках программы «вознаграждение» Google Pay. Обнаружив ошибку, корпорация извинилась и запустила процедуру отмены платежей. Но некоторые клиенты успели потратить деньги или перевести их на другие счета. От них Google не станет требовать возврата.
Как пояснил разработчик Мишаал Рахман, зачисления поступали в рамках Dogfooding (термин для бета-тестирования ПО). По словам специалиста, такие программы используются, как правило, самими сотрудниками или партнерами. Но из-за технического сбоя сервис разослал деньги тем, кому они не предназначались.
Обнаружив сбой, компания направила пользователям письмо, в котором говорится, что средства можно оставить себе.
«Если мы не смогли отменить кредит, вы можете сохранить деньги. Никаких дальнейших действий не требуется», — говорится в письме Google.
Некоторые пользователи сообщили, что с начала апреля получили уже несколько таких переводов от $10 до $700.
Сервис Google Pay прекратил работать с российскими банками, попавшими под западные санкции, весной 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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