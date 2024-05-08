Google представила бюджетный смартфон Pixel 8a с Gemini и флагманским чипом

Google представила бюджетный Pixel 8a с флагманским чипом и Gemini. Модель доступна четырех цветах, продажи в США начнутся 14 мая по цене от $499.
Google официально представила смартфон Pixel 8a — бюджетную версию своих флагманских смартфонов. Об этом пишет TechCrunch, презентационный ролик гаджета опубликован на официальном канале Google на YouTube.
Pixel 8a оснащен флагманским процессором Google Tensor G3, 8 Гб оперативной памяти и 128 либо 256 Гб физической памяти. Частота обновления экрана заявлена на уровне 120 Гц, максимальная яркость достигает 2000 нит.
Кроме того, в Pixel 8a встроена фирменная нейросеть Google Gemini, которую пользователь может вызвать удержанием кнопки питания.
Дизайн смартфона представлен скругленными краями, алюминиевой рамкой и матовой крышкой. Гаджет доступен в черном, бежевом, голубом и зеленом цветах. Продажи Pixel 8a в США начнутся 14 мая по цене от $499.
Фото: видео на youTube
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 iPhone 15 Pro Max возглавил рейтинг самых продаваемых в мире смартфонов в первом квартале 2024 года
- 2 Весенняя презентация Apple 2024: новый iPad Air, iPad Pro и другие новинки
- 3 Как компьютеры и смартфоны меняют наше тело: 6 состояний
- 4 Топ лучших планшетов 2024
- 5 Не только хорошие камеры: обзор Realme 12 Pro
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2024
13 мая 2024