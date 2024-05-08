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Google представила бюджетный смартфон Pixel 8a с Gemini и флагманским чипом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google представила бюджетный Pixel 8a с флагманским чипом и Gemini. Модель доступна четырех цветах, продажи в США начнутся 14 мая по цене от $499.

Google представила бюджетный смартфон Pixel 8a с Gemini и флагманским чипом

Google официально представила смартфон Pixel 8a — бюджетную версию своих флагманских смартфонов. Об этом пишет TechCrunch, презентационный ролик гаджета опубликован на официальном канале Google на YouTube.

Pixel 8a оснащен флагманским процессором Google Tensor G3, 8 Гб оперативной памяти и 128 либо 256 Гб физической памяти. Частота обновления экрана заявлена на уровне 120 Гц, максимальная яркость достигает 2000 нит.

Кроме того, в Pixel 8a встроена фирменная нейросеть Google Gemini, которую пользователь может вызвать удержанием кнопки питания.

Дизайн смартфона представлен скругленными краями, алюминиевой рамкой и матовой крышкой. Гаджет доступен в черном, бежевом, голубом и зеленом цветах. Продажи Pixel 8a в США начнутся 14 мая по цене от $499.

Фото: видео на youTube

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