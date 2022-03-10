Пользователи Google Play в России лишатся возможности покупать приложения

Google 9 марта уведомила разработчиков Android о том, что пользователи Play Store в России в ближайшее время лишатся возможности покупать приложения, игры, IAP (покупка виртуальных товаров внутри приложения) и подписки.

Компания называет «сбой платежной системы» причиной ограничения работы Google Play, пишет издание 9to5google. Это связано с попаданием России под санкции из-за военной спецоперации на Украине.

Пользователи также больше не смогут совершать платежи по подписке или покупать в приложении «цифровые товары» с помощью Google Play в России. При этом бесплатные приложения по-прежнему будут доступны для загрузки, как и ранее купленные приложения. Разработчики по-прежнему смогут публиковать и обновлять приложения.

Ранее свою продукцию в России перестала продавать Apple. Корпорация также ограничила работу некоторых сервисов из-за событий на Украине. В частности, сообщалось, что оплата по российским картам в App Store перестанет проходить 10 марта.

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