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Google представил новые логотипы для «Почты», «Документов», «Календаря» и «Чата»

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компания Google представила решение Google Workspace, объединяющее Gmail, «Календарь», «Диск», «Документы», «Таблицы», «Презентации», Meet и другие сервисы. Ранее пакет назывался Google G Suite. Ребрендинг также коснулся логотипов нескольких инструментов компании. Об этом сообщает пресс-служба Google.

Google представил новые логотипы для «Почты», «Документов», «Календаря» и «Чата»

Новые логотипы «Почты», «Календаря», «Документов» и «Чата» сделаны в четырех основных цветах компании: красном, синем, желтом и зеленом. Так, логотип Gmail теперь выглядит как буква М, из него был убран значок в виде конверта.

В компании пояснили, что изначально из логотипа хотели полностью убрать букву M или красный цвет, но пользователи отнеслись к этому негативно. В результате исследования Google выяснил, что именно конверт — не самый главный элемент в дизайне логотипа.

gmail logo

Также отмечается, что была улучшена интеграция сервисов. В ближайшие недели пользователи Google Workspace смогут создавать и совместно работать над документом в групповом чате без необходимости открывать новую вкладку, говорится в сообщении. Также предварительный просмотр связанного файла будет доступен в «Документах», «Таблицах» и «Презентациях».

По заявлению компании, теперь при упоминании кого-то в документе с помощью значка @  интеллектуальный чип будет показывать контактные данные человека. Это опция доступна в том числе для тех, кто находится за пределами организации. Функция также будет предлагать различные действия, такие как добавление человека в «Контакты» или обращение к нему по электронной почте, чату или видео. 

Фото: PK Studio / Shutterstock

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