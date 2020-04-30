Материнская компания Google заработала в первом квартале $41,1 млрд

Выручка американского холдинга Alphabet Inc., которому принадлежит Google, в первом квартале этого года составила $41,1 млрд. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка Alphabet выросла на 13%. Чистая прибыль материнской компании Google за отчетный период составила $6,836 млрд. В первом квартале прошлого года этот показатель составлял $6,657 млрд.

Доходы облачного бизнеса выросли на 52% по сравнению с прошлым годом. Выручка в этом сегменте составила $2,8 млрд.

Выручка от рекламы на YouTube выросла на 33% — до $4,04 млрд. Продажи рекламы Google составили $33,8 млрд — на 10% больше, чем в годом ранее.

Общие расходы Alphabet составили $33,2 млрд — на 12% больше по сравнению с прошлым годом.

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