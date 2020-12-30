Google начал показывать видео из Instagram и TikTok в результатах поиска

Google начал тестирование новой функции. С ее помощью короткие видео из Instagram и TikTok будут отображаться в виде «карусели» в приложении Google для мобильных устройств. Об этом сообщает TechCrunch.

Компания рассматривает эту функцию как способ удержания пользователей на собственной платформе во время поиска развлекательного контента.

Видео из Instagram и TikTok доступны во вкладке Short Videos. При выборе видео пользователи переходят к веб-версии социальной платформы и могут вернуться назад к поиску, нажав на стрелку, пишет TechCrunch.

Фото: снимок экрана с результатами поиска Google / TechCrunch

Функция стала результатом теста, запущенного Google в августе этого года. Тогда компания впервые представила ленту Short Videos в Google Discover — персонализированном канале, который находится в мобильном приложении Google и слева от главного экрана на некоторых Android-устройствах.

Лента Short Videos собирает видео с других платформ: собственного проекта по работе в короткими видеороликами Google Tangi, индийского Trell, конкурирующего с TikTok и YouTube.

Google отказался от официальных комментариев по данному вопросу. Но представитель компании подтвердил изданию, что в настоящее время функция находится на ранней стадии тестирования.

В сентябре YouTube запустил сервис для создания коротких видео длительностью до 15 секунд — YouTube Shorts. Тогда отмечалось, что бета-версия будет запущена в Индии. Сервис рассматривался конкурентом TikTok: в нем можно объединять несколько видеоклипв, регулировать скорость видео, использовать таймер и обратный отсчет.

В феврале 2018 года Google также запустил тестирование Stories. Сначала функцию тестировали на платформе быстрого чтения материалов в поиске с мобильных устройств AMP. В октябре 2020 года Google Stories была внедрена в приложение Google Search для iOS и Android.