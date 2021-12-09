Госдума приняла закон о создании «антиотмывочной» платформы на базе ЦБ

Госдума в третьем чтении приняла закон о создании на базе Центрального банка (ЦБ) информационной платформы «Знай своего клиента», через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов.

ЦБ будет присваивать клиентам банков (юрлицам и ИП) один из трех уровней риска совершения подозрительных операций: низкий, средний, высокий. Под подозрительными понимаются операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Критерии отнесения юрлиц и ИП к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций определяются совместно ЦБ и Росфинмониторингом и публикуются на официальном сайте ЦБ. Клиенты банков с высоким уровнем риска, к которым применены ограничительные меры, смогут обжаловать их в межведомственной комиссии, созданной при ЦБ, и в судебном порядке.

Для клиентов с низким и средним уровнем риска предполагается минимальный набор антиотмывочных инструментов, который есть на сегодняшний день. При этом отказ низкорисковым клиентам в осуществлении перевода денег допускается только при наличии у банка подозрений в том, что операция совершается в целях отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, обновлять информацию о клиентах, которые отнесены к группе низкого уровня риска, нужно не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней.

Еще одна поправка вводит в «антиотмывочной» нормуобязывает финансовые организации до внедрения новых продуктов и сервисов, предназначенных для обслуживания клиентов, оценивать возможность их использования для легализации доходов, полученных преступным путем, и принимать меры, направленные на снижение данной возможности.

Изменения направлены на уменьшение нагрузки на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес, за счет снижения превентивных ограничительных мер со стороны банков, сокращения расходов бизнеса на взаимодействие с ними. Закон также призван повысить эффективности работы «антиотмывочных» систем кредитных организаций и снижения объемов подозрительных операций в целом.

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