Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

IT-компании с аудиторией более 500 тысяч человек обяжут открыть представительства в России — Госдума

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

IT-Комитет Государственной Думы завершает работу над законопроектом, регламентирующим деятельность крупных интернет-компаний в России, сообщил депутат Александр Хинштейн.

IT-компании с аудиторией более 500 тысяч человек обяжут открыть представительства в России — Госдума

Новый законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек открывать официальные представительства на территории России, заявил Хинштейн в Telegram-канале.

К сожалению, многие из IT-гигантов откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства.
В первую очередь это касается распространения наиболее общественно-опасной информации: детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма.
При этом — предьявить нарушителям претензии практически невозможно. IT-гиганты не имеют в России своих представительств и в лучшем случае — создают «дочки», которые не несут никакой ответственности за действия и политику головных холдингов.

Депутат также заявил, что в случае невыполнения требований закона IT-компания грозят санкции. В их числе Хинштейн назвал:

  • информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении российского законодательства;
  • запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом;
  • запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса;
  • запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

По мнению Хинштейна, новый закон не будет ущемлять права рядовых пользователей Интернета. Также депутат упомянул, что Россия «не изобретает велосипед»: аналогичные законы, по словам Хинштейна, действуют и в других странах.

Пример той же Турции наглядно показывает, насколько эффективной может быть политика защиты цифрового суверенитета.

Хинштейн сообщил, что в ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

Карта Edtech - все ведущие игроки сектора в одном месте

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Sergei Sokolnikov / Shutterstock.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Мы занимаемся революционными вещами»: команда Arrival провела первый митап в Москве
  2. 2 Как стать мобильным интегратором, и почему это не у всех получается
  3. 3 Куда идти стартапам в Африке
  4. 4 Сложно ли открыть туристический бизнес в Грузии? Рассказывает создатель авторских мототуров из России
  5. 5 Сбербанк заявил об «ошибке рынка» в оценке последствий пандемии
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 мая 2021

Demo Day трека EngineeringTech «Московского акселератора»

15 мая 2021

Конкурс грантов СКОЛКОВО MBA

15 мая 2021

ОМК Tech акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ