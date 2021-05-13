IT-компании с аудиторией более 500 тысяч человек обяжут открыть представительства в России — Госдума

Новый законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек открывать официальные представительства на территории России, заявил Хинштейн в Telegram-канале.

К сожалению, многие из IT-гигантов откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства.

В первую очередь это касается распространения наиболее общественно-опасной информации: детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма.

При этом — предьявить нарушителям претензии практически невозможно. IT-гиганты не имеют в России своих представительств и в лучшем случае — создают «дочки», которые не несут никакой ответственности за действия и политику головных холдингов.

Депутат также заявил, что в случае невыполнения требований закона IT-компания грозят санкции. В их числе Хинштейн назвал:

информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении российского законодательства;

запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом;

запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса;

запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

По мнению Хинштейна, новый закон не будет ущемлять права рядовых пользователей Интернета. Также депутат упомянул, что Россия «не изобретает велосипед»: аналогичные законы, по словам Хинштейна, действуют и в других странах.

Пример той же Турции наглядно показывает, насколько эффективной может быть политика защиты цифрового суверенитета.

Хинштейн сообщил, что в ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

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