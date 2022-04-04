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В Госдуме попросили Минфин отменить НДС на книги и учебники

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Комитет Госдумы по просвещению попросил Минфин отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для книг, учебников и газет. Мера окажет поддержку книгоиздателям, которые жалуются на рост цен с начала 2022 года на 20%, а также на сокращение тиражей.

В Госдуме попросили Минфин отменить НДС на книги и учебники

С просьбой отменить НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания к замминистра Алексею Сазанову обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщили «Известия».

Книгоиздатели жалуются ей на сложности в связи с ростом цен на бумагу и услуги типографий. В последние два года произошел существенный рост цен на книжную продукцию, в частности, с начала 2022 года рост цен составил минимум 20%, утверждает Лантратова.

При этом тренд на сокращение книжного рынка начался еще несколько лет назад. Так, по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в период с 2008 по 2019 год средний тираж одной книги уменьшился почти на 40%.

Лантратова обратила внимание, что в условиях санкций правительство предоставило серьезные меры поддержки бизнесу, включая отмену НДС для общепита и гостиниц, новые льготы для IT-компаний и т.д.

«В то же время из-за роста цен на бумагу и типографские услуги стоимость книг значительно увеличилась. Считаю, что отмена НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания станет хорошей антикризисной мерой поддержки книжного рынка и читателя. Издатели смогут снизить цены и компенсировать свои расходы», — указала депутат.

Как рассказали представители книжной отрасли, на некоторые виды бумаги цены выросли в три-четыре раза. Так, цена пачки офсетной бумаги 500 листов в зависимости от производителя сегодня составляет 1–1,5 тыс. рублей.

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Исполнительный директор издательства «Питер» Анна Титова отметила важность отмены НДС на фоне роста цен. По ее словам, в ряде стран принят нулевой НДС для книг.

Фото на обложке: jakkaje879 / Shutterstock

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