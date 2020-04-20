Госдума поддержала участие самозанятых в программах помощи бизнесу
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет самозанятым участвовать в программах поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом пишет РИА Новости.
Самозанятые смогут претендовать на финансовую, информационную, имущественную, консультационную поддержку.
Режим самозанятости в формате эксперимента ввели в России в январе прошлого года. Сначала он действовал в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Затем эксперимент расширили еще на два десятка регионов. С 1 июля этого года вводить режим самозанятости сможет любой регион страны.
Вместо НДФЛ самозанятые платят налог на профессиональный доход: 4% от дохода при работе с физлицами, 6% — при работе с юрлицами.
Совокупный доход самозанятых не должен превышать 2,4 млн рублей в год.
Ранее правительство объявило меры поддержки бизнеса. Среди них — отсрочка страховых взносов и арендных платежей. Первоначально в распоряжении правительства говорилось только о поддержке индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса.
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