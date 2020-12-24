Госдума обяжет соцсети мониторить свой контент

Комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи поддержал поправки в закон «Об информации» о соцсетях. Об этом сообщает ТАСС. Нижняя палата Федерального собрания может принять законопроект во втором чтении завтра, 22 декабря.

Поправки вносят в законодательство понятие «социальная сеть». Так будет называться ресурс с аудиторией 500 тысяч пользователей в сутки. На нем может распространяться реклама, направленная на российских потребителей.

В случае принятия изменений, с 1 февраля 2021 года соцсети должны будут мониторить себя и блокировать запрещенный в России контент. Если владелец соцсети сам не может оценить противоправность информации, он может ее заблокировать и в течение суток обратиться в Роскомнадзор.

На запрещенный контент смогут пожаловаться и пользователи соцсети, владелец будет обязан рассмотреть жалобу в течение 3 дней и принять решение.

Под запретом детская порнография, призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, несогласованным акциям, информация, которая оскорбляет в неприличной форме человеческое достоинство, нравственность и выказывает явное неуважение к обществу, государству, государственным символам России, Конституции или органам госвласти.

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