Господдержка экспорта: простые шаги для получения господдержки на платформе «Мой экспорт»

Малым и средним предприятия (МСП) в России сегодня доступны различные возможности для развития своего бизнеса за рубежом. Так, Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) предоставляют государственную поддержку через платформу «Мой экспорт» на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта». Это означает, что бизнесмены могут воспользоваться экспортными услугами бесплатно или же оплатить лишь их часть. Такой подход позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей и обеспечить им необходимую экспертную поддержку во время расширения присутствия на зарубежных рынках.
Сервис «Профессионалы экспорта» стремится предоставить МСП все необходимые услуги для успешного выхода экспорт. Здесь можно найти консультантов и экспертов, готовых оказать поддержку и содействие в различных аспектах внешнеэкономической деятельности.
В рамках программы поддержки МСП предприниматели могут получить восемь услуг с господдержкой по ключевым направлениям внешнеэкономической деятельности:
- электронная торговля;
- поиск иностранного покупателя;
- логистическое и таможенное сопровождение и другие.
Услуги оказывают аккредитованные бизнес-партнеры, которые прошли проверки, имеют высокий рейтинг на платформе или опыт работы с ЦПЭ. Процесс получения услуг осуществляется в цифровом формате от момента подачи заявки до подписания всех сопутствующих документов, что значительно упрощает работу и повышает доступность услуг.
Как же происходит получение этих услуг? Рассмотрим основные шаги.
Все начинается с регистрации на платформе «Мой экспорт». Далее нужно перейти на страницу маркетплейса «Профессионалы экспорта» и выбрать услугу в каталоге, предварительно ознакомившись с подробной информацией о каждой из них. Затем заполняется заявка, после чего система анализирует предоставленные данные и предлагает подходящих подрядчиков, которые могут оказать услугу.
Фото на обложке: Dusan Petkovic /
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