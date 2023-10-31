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Господдержка экспорта: простые шаги для получения господдержки на платформе «Мой экспорт»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Малым и средним предприятия (МСП) в России сегодня доступны различные возможности для развития своего бизнеса за рубежом. Так, Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) предоставляют государственную поддержку через платформу «Мой экспорт» на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта». Это означает, что бизнесмены могут воспользоваться экспортными услугами бесплатно или же оплатить лишь их часть. Такой подход позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей и обеспечить им необходимую экспертную поддержку во время расширения присутствия на зарубежных рынках.

Господдержка экспорта: простые шаги для получения господдержки на платформе «Мой экспорт»

Сервис «Профессионалы экспорта» стремится предоставить МСП все необходимые услуги для успешного выхода экспорт. Здесь можно найти консультантов и экспертов, готовых оказать поддержку и содействие в различных аспектах внешнеэкономической деятельности.

В рамках программы поддержки МСП предприниматели могут получить восемь услуг с господдержкой по ключевым направлениям внешнеэкономической деятельности: 

  • электронная торговля; 
  • поиск иностранного покупателя; 
  • логистическое и таможенное сопровождение и другие. 

Услуги оказывают аккредитованные бизнес-партнеры, которые прошли проверки, имеют высокий рейтинг на платформе или опыт работы с ЦПЭ. Процесс получения услуг осуществляется в цифровом формате от момента подачи заявки до подписания всех сопутствующих документов, что значительно упрощает работу и повышает доступность услуг.

Как же происходит получение этих услуг? Рассмотрим основные шаги.

Все начинается с регистрации на платформе «Мой экспорт». Далее нужно перейти на страницу маркетплейса «Профессионалы экспорта» и выбрать услугу в каталоге, предварительно ознакомившись с подробной информацией о каждой из них. Затем заполняется заявка, после чего система анализирует предоставленные данные и предлагает подходящих подрядчиков, которые могут оказать услугу.

Фото на обложке: Dusan Petkovic / Shutterstock

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