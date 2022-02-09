Госорганы обяжут вести страницы в социальных сетях – законопроект

Органы государственной власти хотят заставить завести страницы в социальных сетях. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Иметь только сайты в современных реалиях недостаточно, говорится в пояснительной записке к документу.
Документ под номером 68371-8 появился в базе нижней палаты парламента и находится в стадии «внесения в Государственную Думу».
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2 федерального закона «Об информации». Парламентарии хотят обязать госорганы и подведомственные им организации, а также органы местного самоуправления создавать и вести страницы в социальных сетях. В каких именно – не уточняется.
Авторы инициативы пояснили, что в современных реалиях уже недостаточно просто иметь собственные сайты, потому что соцсети стали наиболее популярным способом коммуникации.
«Своим многочисленным подписчикам в Instagram, Telegram и Twitter отвечаю на десятки вопросов ежедневно. Нередко – именно это позволяет помочь людям даже в сугубо бытовых проблемах, вроде отключения воды или прорыва труб. Нередко – активность пользователей становится основой для новых законопроектов или депутатских запросов», – отметил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
На официальных страницах органов будут публиковать тексты и видеозаписи выступлений руководителей госорганов, организаций и ведомств, а также размещать различные данные о в том числе опросах, которые помогут узнать мнение граждан по тому или иному вопросу.
Если законопроект примут, он вступит в силу 1 июня 2022 года.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Tom Stepanov /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Одноклассники» скроют фотографии 18+ от незнакомцев в личных переписках
- 2 Платформа для блогеров «Пульс» в VK стала доступна всем пользователям
- 3 TikTok обновляет правила пользования: трансгендеров будет запрещено называть реальными именами
- 4 Новая функция Instagram «Сделай перерыв» заработала в России
- 5 Школа программирования «Алгоритмика» запустила соцсеть для детей
ВОЗМОЖНОСТИ
11 февраля 2022
13 февраля 2022
13 февраля 2022