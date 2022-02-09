Госорганы обяжут вести страницы в социальных сетях – законопроект

Органы государственной власти хотят заставить завести страницы в социальных сетях. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Иметь только сайты в современных реалиях недостаточно, говорится в пояснительной записке к документу.

Документ под номером 68371-8 появился в базе нижней палаты парламента и находится в стадии «внесения в Государственную Думу».

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2 федерального закона «Об информации». Парламентарии хотят обязать госорганы и подведомственные им организации, а также органы местного самоуправления создавать и вести страницы в социальных сетях. В каких именно – не уточняется.

Авторы инициативы пояснили, что в современных реалиях уже недостаточно просто иметь собственные сайты, потому что соцсети стали наиболее популярным способом коммуникации.

«Своим многочисленным подписчикам в Instagram, Telegram и Twitter отвечаю на десятки вопросов ежедневно. Нередко – именно это позволяет помочь людям даже в сугубо бытовых проблемах, вроде отключения воды или прорыва труб. Нередко – активность пользователей становится основой для новых законопроектов или депутатских запросов», – отметил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

На официальных страницах органов будут публиковать тексты и видеозаписи выступлений руководителей госорганов, организаций и ведомств, а также размещать различные данные о в том числе опросах, которые помогут узнать мнение граждан по тому или иному вопросу.

Если законопроект примут, он вступит в силу 1 июня 2022 года.

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