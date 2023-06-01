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Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной с 1 июня. Теперь у пользователей при входе на портал будут требовать подтверждение личности – это может быть код из СМС, код в приложении или биометрические данные.

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

«Госуслуги» сделали двухфакторную аутентификацию на портале обязательной с 1 июня.

Двухфакторная аутентификация – это дополнительное подтверждение личности при входе на ресурс. Это может быть одноразовый код из СМС, проверочный код в приложении или биометрические данные. 

Биометрические данные россиян регистрируются в банках. Человека попросят произнести текст под запись и сфотографировать лицо.

В Минцифры считают, что двухфакторная аутентификация усилит систему безопасности персональных данных, особенно для тех аккаунтов, на которых установлены «слабые» пароли.

О планах Минцифры ввести на «Госуслугах» двухфакторную идентификацию стало известно в конце 2021 года.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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