Депутат Госдумы предложил создать на «Госуслугах» раздел для поиска «спутника жизни»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств. Обращение парламентарий направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева, на копию документа ссылается RT.

Милонов напомнил, что в последние годы с российского рынка ушли зарубежные сервисы для знакомств и добавил, что запрос на онлайн-знакомства сохраняется.

«К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи», — заявил Милонов.

Он считает, что назрела потребность «в проверенном и надежном приложении», которым, по его мнению, мог бы стать портал «Госуслуги». Милонов полагает, что через этот сервис «люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни».

Милонов не первый, кто считает необходимым создать российский аналог Tinder.

Свое собственное приложение для знакомств разрабатывает «Яндекс», также российские разработчики запустили приложение для знакомств Flero, а в конце ноября 2023 года приложение для онлайн-знакомств Twinby от выпускников ВШЭ вышло в топ-1 российского App Store.

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