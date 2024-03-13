«Яндекс» разрабатывает свой собственный Tinder

«Яндекс» работает над запуском собственного приложения для онлайн-знакомств, аналогичного Tinder, под названием «Яндекс мэтч». Это следует из описания тестовых заданий для UX/UI-дизайнеров по созданию дизайна сервиса, обратили внимание «Ведомости».
Основной упор сервиса делается на совпадение по интересам, — говорится в одном из описаний задания. Общий дизайн должен поддерживать стиль «Яндекса», при этом сам сервис сможет анализировать информацию из всех продуктов «Яндекса», которые есть у пользователя.
Одним из условий нового сервиса знакомств будут платные услуги, позволяющие увеличить вероятность обнаружения подходящей пары. Приложение должно иметь как мобильную, так и десктопную версии.
- В конце мая 2023 года сервис знакомств Tinder начал уведомлять пользователей из России о прекращении работы в стране с 30 июня. На фоне этого российские компании стали запускать его аналоги: «Sunlight Знакомства», beAmore, Twinby и др.
- После ухода Tinder российские дейтинг-приложения получили значительный приток аудитории. Количество пользователей некоторых выросло на 20% и более.
Фото на обложке: Tero Vesalainen /
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