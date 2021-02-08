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Сайт «Госуслуг» предложил новый сервис для учета беспилотников

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

На Едином портале государственных и муниципальных услуг запустили возможность оформления разрешительной документации. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Сайт «Госуслуг» предложил новый сервис для учета беспилотников

На первом этапе выдачу разрешений в электронный вид перевели 3 ведомства. Теперь на «Госуслугах» доступны сервисы:  

  • учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов (Росавиация);
  • регистрации СМИ (Роскомнадзор);
  • выдачи лицензий и других разрешений на экспорт и импорт отдельных видов товаров (Минпромторг России).

По данным ведомства, ежегодно по указанным услугам поступает более 35 тысяч обращений.

«Мы существенно упростили процесс получения разрешений как на стороне заявителя, так и на стороне ведомства. По нашей оценке, в результате этой работы удастся сократить до 70 тысяч ежегодных личных визитов в органы власти», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

По словам заместителя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, поставить беспилотное воздушное судно на учет стало проще и быстрее: пользователь тратит на заполнение электронной формы менее 30 минут.

В Минпромторге сообщили, что с помощью электронного сервиса срок получения разрешений на импорт и экспорт был сокращен на треть — с 15 до 10 рабочих дней.

Напомним, что в феврале 2020 года Правительство РФ утвердило план перехода 15 федеральных органов власти на выдачу разрешений в электронном виде. План включает в себя 47 разрешений, наиболее востребованных гражданами и представителями бизнеса, и рассчитан до конца 2021 года.

Фото: Rocksweeper / Shutterstock


 

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