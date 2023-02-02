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«Госуслуги» начали предупреждать россиян о заморозке оформления биометрических загранпаспортов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Для жителей российских регионов приостановили выдачу загранпаспортов нового образца, пишет РИА Новости. Портал «Госуслуг» при попытке подать заявку на оформление документа предупреждает о технических проблемах на стороне Гознака.

«Госуслуги» начали предупреждать россиян о заморозке оформления биометрических загранпаспортов

В сообщении подразделения МВД на портале «Госуслуг» отмечается, что заграничные паспорта нового поколения нельзя будет получить до второй половины марта 2023 года.

При этом документ старого образца можно заказать без каких-либо препятствий. В случае необходимости срочно покинуть страну предлагается обратиться именно за таким паспортом.

Ранее о проблеме сообщали некоторые региональные СМИ. С отказом столкнулись жители Оренбургской области и Камчатки. Об аналогичной ситуации писали и СМИ Тверской области.

Ограничение не коснулось Москвы, пишет РИА Новости. Жители столицы, которые подали заявки на биометрический паспорт, отмечают, что процедура проходит согласно установленному порядку.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что в МФЦ Крюково москвичу все же отказали в приеме заявление на оформление биометрического загранпаспорта, сославшись на отсутствие чипов.

Заграничный паспорт нового образца оформляется на 10 лет. На титульной странице документа расположен микрочип с биометрическими данными владельца.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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