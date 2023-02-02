«Госуслуги» начали предупреждать россиян о заморозке оформления биометрических загранпаспортов

Для жителей российских регионов приостановили выдачу загранпаспортов нового образца, пишет РИА Новости. Портал «Госуслуг» при попытке подать заявку на оформление документа предупреждает о технических проблемах на стороне Гознака.

В сообщении подразделения МВД на портале «Госуслуг» отмечается, что заграничные паспорта нового поколения нельзя будет получить до второй половины марта 2023 года.

При этом документ старого образца можно заказать без каких-либо препятствий. В случае необходимости срочно покинуть страну предлагается обратиться именно за таким паспортом.

Ранее о проблеме сообщали некоторые региональные СМИ. С отказом столкнулись жители Оренбургской области и Камчатки. Об аналогичной ситуации писали и СМИ Тверской области.

Ограничение не коснулось Москвы, пишет РИА Новости. Жители столицы, которые подали заявки на биометрический паспорт, отмечают, что процедура проходит согласно установленному порядку.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что в МФЦ Крюково москвичу все же отказали в приеме заявление на оформление биометрического загранпаспорта, сославшись на отсутствие чипов.

Заграничный паспорт нового образца оформляется на 10 лет. На титульной странице документа расположен микрочип с биометрическими данными владельца.

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