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Объем госзакупок в России в 1 квартале 2024 года вырос на 7%

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Объем госзакупок в России в 1 квартале 2024 года увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Минфин в своем Telegram-канале.

Объем госзакупок в России в 1 квартале 2024 года вырос на 7%

По данным ведомства, в январе-марте 2024 года на 4,6% выросло число заключенных контрактов — до 944,9 тыс.

На 53% увеличилось количество участников, которые выступают как самозанятые. В 85 раз выросло число госзакупок у единственного поставщика в электронной форме.

Ранее в апреле глава Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что совокупный объем закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам й квартала 2024 года увеличился в 160% раз — до 2,2 млрд рублей в денежном объеме.

Фото на обложке: Unsplash

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