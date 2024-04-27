Объем госзакупок в России в 1 квартале 2024 года увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Минфин в своем Telegram-канале.

Объем госзакупок в России в 1 квартале 2024 года вырос на 7%