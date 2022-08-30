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Мануфактура «Константин Чайкин» представила механические часы в образе Джокера и Харли Квинн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российская часовая мануфактура «Константин Чайкин» представила механические наручные часы с циферблатами в образе Джокера и Харли Квинн. Их выпустили всего несколько экземпляров, и все уже забронированы.

Мануфактура «Константин Чайкин» представила механические часы в образе Джокера и Харли Квинн

Новые часы мастер Константин Чайкин представил на выставке Geneva Watch Days, которая проходит в эти дни в Женеве.

«Джокер 5» оснащены циферблатом скелетной структуры, где улыбка персонажа – секторный ретроградный индикатор дня недели. Механизм оснащен четырьмя колесами с фигурными перемычками, которые образуют символ карточной масти.

Циферблат часов «Харли Квинн» отделан в стиле «гильоше» двух типов. Индикаторы часов и минут оформлены в бирюзовой о розовой окантовкой. Решение придало глазам персонажа миндалевидный разрез при сохранении круглой формы циферблатов.

Часы с Харли Квинн и Джокером являются частью коллекции «ристмонов», которая насчитывает более 20 моделей. Тираж «Джокера 5» составляет 38 экземпляров, «Харли Квинн» – 28 экземпляров. Все часы уже забронированы, уточнил представитель мануфактуры.

Фото на обложке: Мануфактура "Константин Чайкин"

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