Мануфактура «Константин Чайкин» представила механические часы в образе Джокера и Харли Квинн

Российская часовая мануфактура «Константин Чайкин» представила механические наручные часы с циферблатами в образе Джокера и Харли Квинн. Их выпустили всего несколько экземпляров, и все уже забронированы.
Новые часы мастер Константин Чайкин представил на выставке Geneva Watch Days, которая проходит в эти дни в Женеве.
«Джокер 5» оснащены циферблатом скелетной структуры, где улыбка персонажа – секторный ретроградный индикатор дня недели. Механизм оснащен четырьмя колесами с фигурными перемычками, которые образуют символ карточной масти.
Циферблат часов «Харли Квинн» отделан в стиле «гильоше» двух типов. Индикаторы часов и минут оформлены в бирюзовой о розовой окантовкой. Решение придало глазам персонажа миндалевидный разрез при сохранении круглой формы циферблатов.
Часы с Харли Квинн и Джокером являются частью коллекции «ристмонов», которая насчитывает более 20 моделей. Тираж «Джокера 5» составляет 38 экземпляров, «Харли Квинн» – 28 экземпляров. Все часы уже забронированы, уточнил представитель мануфактуры.
Фото на обложке: Мануфактура "Константин Чайкин"
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