80% российских компаний заявили о нехватке господдержки

В декабре 2021 года 80% российских компаний сообщили о нехватке господдержки. Это на 30 процентных пунктов больше, чем полгода назад.

Больше всего о необходимости господдержки заявляли компании из отраслей легкой и пищевой промышленности, торговли и сферы услуг, тяжелой промышленности, сообщил РБК со ссылкой на опрос ЦСР «Бизнес-климат в России».

Бизнесмены также назвали самые привлекательные меры поддержки: снижение налоговой нагрузки и отсрочки по налогам и страховым взносам (40%), субсидирование тарифов и обязательных платежей, например, в сфере ЖКХ (37%), отсрочка по оплате аренды (27%).

Осенью на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации власти предложили новые меры по поддержке предпринимателей. По данным представителя Минэкономразвития, общая сумма антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса в этом году оценивается более чем в 1 трлн рублей.

Это включая 478 млрд рублей сэкономленных страховых взносов за счет того, что в 2020 году власти на постоянной основе снизили страховые взносы с 30 до 15%, 440 млрд рублей — списанные льготные кредиты бизнесу по программе ФОТ 2.0 и т.д.

Во время опроса каждая пятая компания затруднилась в оценке собственной выручки, каждая четвертая — в оценке операционной прибыли.

Почти 40% компаний назвали главным барьером для бизнеса невозможность осуществлять деятельность в полном объеме из-за антиковидных ограничений.

При этом бизнес организационно адаптировался к новой реальности: так, у 44% компаний есть дистанционный формат работы. Еще 72% предприятий практикуют обязательную вакцинацию сотрудников.

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