«Газпром нефть» принимает заявки на онлайн-хакатон GPN Tech.Challenge Connect

25-27 июня пройдет онлайн-хакатон GPN Tech.Challenge Connect. «Газпром нефть» предлагает участникам решить одну задачу, а победитель получит 200 тыс. рублей. Заявки принимаются до 21 июня.
Задача хакатона — придумать решение, которое поможет подрядчикам работать в едином пространстве и позволит автоматически следить за жизненным циклом оборудования в скважинах.
В системе должны быть два модуля:
- чтобы переносить данные из систем подрядчиков, которые обслуживают погружное оборудование;
- чтобы планировать обслуживание.
Присоединиться к хакатону могут команды от трех до пяти человек из разработчиков и аналитиков, а также стартапы. Индивидуальные участники могут присоединиться к существующей команде или создать свою на платформе.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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