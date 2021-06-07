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«Газпром нефть» принимает заявки на онлайн-хакатон GPN Tech.Challenge Connect

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

25-27 июня пройдет онлайн-хакатон GPN Tech.Challenge Connect. «Газпром нефть» предлагает участникам решить одну задачу, а победитель получит 200 тыс. рублей. Заявки принимаются до 21 июня.

«Газпром нефть» принимает заявки на онлайн-хакатон GPN Tech.Challenge Connect

Задача хакатона — придумать решение, которое поможет подрядчикам работать в едином пространстве и позволит автоматически следить за жизненным циклом оборудования в скважинах.

В системе должны быть два модуля:

  • чтобы переносить данные из систем подрядчиков, которые обслуживают погружное оборудование;
  • чтобы планировать обслуживание.

Присоединиться к хакатону могут команды от трех до пяти человек из разработчиков и аналитиков, а также стартапы. Индивидуальные участники могут присоединиться к существующей команде или создать свою на платформе.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

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Фото на обложке: Unsplash

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