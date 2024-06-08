Глава Минцифры рассказал о тестах GPT на «Госуслугах» и налоговый вычет для ИИ-проектов

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев выступил на ПМЭФ с рядом важных для бизнеса заявлений. По его словам, уже к 2025 году все обращения бизнеса в госорганы планируется сделать исключительно электронными. Ведомство также рассматривает возможность применять федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в сфере ИИ-разработки.

На IT-завтраке он сообщил, что существуют варианты реализовывать «большие проекты по внедрению современных решений, связанных с искусственным интеллектом», уменьшая расходы на них за счет применения федерального инвестиционного налогового вычета на прибыль.

Это «дополнительный экономический стимул» для перехода бизнеса на отечественные IT и ИИ решения, отмечает «Интерфакс».

Другая мера поддержки российских технологий будет заключаться в введении для заказчиков отечественных IT-разработок повышенного (предположительно двойного) коэффициента по расходам на их закупку.

«Расходы на внедрение российского софта будут списываться с коэффициентом 2. Что это означает? Что вы тратите 100 рублей на 1С, а в расходах отражаете 200. Соответственно, уменьшаете базу налога на прибыль», — цитирует Шадаева агентство.

На ПМЭФ Максут Шадаев также рассказал, что Минцифры начало тестировать технологию GPT — продукты от «Яндекса» и «Сбера» — на «Госуслугах». Они будут использоваться «для консультации пользователей».

Помимо этого ведомство хочет запретить бизнесу любые обращения в госструктуры, кроме электронных.

Глава Минцифры также заявил, что отсрочка от службы для IT-специалистов со средним образованием даже не обсуждается.

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