«Зеленые» технологии и их применение в бизнесе обсудят на GreenTech Forum

Светлана Зыкова
2 сентября в «Сколково» состоится GreenTech Forum, организованный Фондом Сколково и Московским инновационным кластером в партнерстве с Forum.Digital. Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:30 в зале «Казан» («Технопарк Сколково»).
«Зеленые» технологии и их применение в бизнесе обсудят на GreenTech ForumСветлана Зыкова
На конференции ждут:
- разработчиков отраслевых технологий;
- корпорации, которые смотрят в сторону внедрения проектов, направленных на повышение экологичности бизнеса;
- профильные научные коллективы и студентов;
- представителей СМИ, освещающим тематику «зеленых» технологий;
- и всех неравнодушных к проблемам окружающей среды профессионалов.
GreenTech Forum проходит в рамках международной ежегодной программы развития и внедрения технологических проектов в области экологии GreenTech Startup Booster. Одна из задач форума — оценить рыночный потенциал технологических проектов, которые в дальнейшем поддержат в программе GreenTech Startup Booster.
Мероприятие бесплатное. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash.
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