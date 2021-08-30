2 сентября в «Сколково» состоится GreenTech Forum, организованный Фондом Сколково и Московским инновационным кластером в партнерстве с Forum.Digital. Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:30 в зале «Казан» («Технопарк Сколково»).

«Зеленые» технологии и их применение в бизнесе обсудят на GreenTech Forum