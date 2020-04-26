Греф высказался об идее раздать деньги населению

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал идею о раздаче денег россиянам в период коронавируса и рассказал, возможен ли дефолт в России. Такие темы банкир обсудил в рамках видео-интервью на Сбербанк TV.

По словам Грефа, у России есть ограничения по привлечению внешнего долга. В связи с этим раздача денег населению в кризис не подходит.

«Мы могли бы совершенно спокойно себе позволить 20% ВВП раздать людям. Но, к сожалению, есть ограничения на обратной стороне. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств», — рассказал глава Сбербанка.

По мнению банкира, власти могут потратить до 10% ВВП на преодоление кризиса и помощь компаниям и людям, попавшим в сложную ситуацию.

О дефолте

Греф считает, что дефолта в стране в 2021 году не будет, но усугубится проблема бедности.

«В кризисы, к сожалению, страдают, в первую очередь, неимущие люди. И мы сегодня обсуждаем, какой уровень безработицы мы будем иметь на конец текущего года. Но точно мы будем иметь на проценты выше уровень безработицы, чем в начале текущего года. Поэтому проблема бедности, к сожалению, обострится», — рассказал банкир.

О коронавирусе

По словам Грефа, пик коронавируса в России придется на период с 5 по 10 мая. Такая оценка была сделана на основе математической модели, созданной Сбербанком. Греф отметил, что «критически важно соблюдать все требования карантина».

Глава Сбербанка полагает, что отсутствие вакцины может продлить кризис в мировой экономике на год-два.

«Всем нам нужно придумывать новые бизнес-модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и работоспособность крупных предприятий в тех условиях, которые могут продолжаться долгие месяцы», — считает банкир.

Совет россиянам

Греф посоветовал россиянам хранить свои накопления, особенно если речь идет о значительных суммах, в нескольких валютах. В их числе он назвал рубли, доллары, евро и швейцарские франки.

При этом хранить сбережения в рублях, по мнению Грефа, стоит, если все расходы производятся в рублях.

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