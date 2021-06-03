В России обсуждают ужесточение ответственности работодателей за выплату «серой» зарплаты. О том, что деньги «в конверте» получают более трети жителей страны, еще в конце 2020 года заявили в Совете Федерации. В пандемию число неофициально занятых резко выросло.

По просьбе RB.ru служба исследований hh.ru опросила работодателей микро- и малого бизнеса, чтобы выяснить, выдают ли они своим сотрудникам зарплату «в конверте» и как на это повлияла пандемия. Исследование проводилось в мае 2021 года, в опросе приняли участие около 100 компаний.

Каждая десятая компания малого бизнеса перевела сотрудников на «серую» зарплату в кризис — опрос