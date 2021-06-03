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Каждая десятая компания малого бизнеса перевела сотрудников на «серую» зарплату в кризис — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В России обсуждают ужесточение ответственности работодателей за выплату «серой» зарплаты. О том, что деньги «в конверте» получают более трети жителей страны, еще в конце 2020 года заявили в Совете Федерации. В пандемию число неофициально занятых резко выросло.

По просьбе RB.ru служба исследований hh.ru опросила работодателей микро- и малого бизнеса, чтобы выяснить, выдают ли они своим сотрудникам зарплату «в конверте» и как на это повлияла пандемия. Исследование проводилось в мае 2021 года, в опросе приняли участие около 100 компаний.

Каждая десятая компания малого бизнеса перевела сотрудников на «серую» зарплату в кризис — опрос

Результаты исследования показали, что 62% опрошенных представителей компаний-работодателей платят своим сотрудникам «белую» зарплату. У 7% представителей микро- и малого бизнеса большая часть выплат официальная, у 5% примерно половина зарплаты официальная, другая половина — «в конверте». В 13% компаний большая часть выплат сотрудникам неофициальная, в 2% — неофициальные все выплаты.

Как на характере выплат отразился кризис, связанный с эпидемией Covid-19:

  • около 72% компаний никак не изменили выплаты сотрудником после наступления кризиса;
  • 12% компаний (примерно каждая десятая) перевели часть или всех своих сотрудников на «серые» зарплаты;
  • 7% работодателей пришлось уволить своих сотрудников для сохранения «белой» зарплаты.

По данным Министерства финансов России, примерно 30–40% россиян получают неофициальную зарплату. Однако с такими данными согласны не все работодатели. По мнению почти половины респондентов, в «серой» зоне может находиться гораздо большее количество сотрудников, чем указано в официальной статистике. Около четверти представителей микро и малого бизнеса согласны с приведенной статистикой. 5% опрошенных считают, что цифры сильно завышены.

Среди представителей бизнеса нет полной уверенности в обоснованности ужесточения мер наказания за выплату зарплаты «в конвертах». 31% респондентов считает ужесточение мер оправданными, 39% считают их неоправданными.

Фото: Unsplash

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