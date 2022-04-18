Мишустин рассказал о создании системы продуктовых рынков в России

Федеральное правительство анонсировало создание системы продуктовых рынков в России. Решение облегчит фермерам сбыт своей продукции, а населению – расширит доступ к ней.

О намерении властей создать систему оптовых продуктовых рынков в стране премьер-министр Михаил Мишустин рассказал на совещании в правительстве. Слова главы кабмина приводит ТАСС.

«Помимо оптовых продаж, там будут созданы условия и для розничной торговли», – отметил Мишустин. По словам премьера, таким образом россияне смогут самостоятельно выбирать места, где им будет удобнее и дешевле покупать продукты.

Система рынков позволит российским фермерам сблизиться с потребителем в крупных городах, а населению – создаст условия для легкого доступа к продукции сельхозпроизводителей.

Мишустин добавил, что решение потребует изменения законодательства. Эту работу премьер поручил провести своему заму Дмитрию Григоренко совместно с Минпромторгом.

Ранее Владимир Путин поручил правительству увеличить в 2022 году производство и поставку недорогих продуктов питания.

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