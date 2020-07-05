Group-IB зафиксировала вредоносные рассылки в адрес российских компаний

Group-IB зафиксировала вредоносные рассылки якобы от своего имени в адрес компаний и госучреждений России. По данным компании, они происходили с 1 по 3 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

В теме вредоносного письма говорилось «Новые правила безопасности в нашей компании — выполнение».

Адрес, с которого приходило письмо, содержал название компании Group-IB. В тексте рассылки некий «специалист в области безопасности бизнеса» предупреждает о совещании 3 июля с командой Group-IB и обязательной явке для всех сотрудников. Также он предлагает пройти по ссылке, заполнить заявление и ознакомиться с материалами, касающимися встречи.

Такой человек в Group-IB не работает. Ссылка в письме ведет на автоматическую загрузку архива, в котором содержится вредоносный файл. Под видом doc-файла находится rtf-документ. После его открытия запускается вредоносная программа и появляется доступ для удаленного управления зараженным устройством.

Вредоносные письма выявила и нейтрализовала система предотвращения сложных киберугроз Group-IB. В компании добавили, что ее центр реагирования оперативно предупредил клиентов об угрозе.

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