GS Group предложила повысить пошлину на импорт светодиодов до 400%

На заседании подкомиссии «Инвестиционная политика и обеспечение доступности финансирования» комиссии Госсовета России по направлению «Промышленность» представитель отечественного производителя электроники GS Group высказал предложение повысить пошлину на импорт зарубежных светодиодов до 400% от таможенной стоимости продукции. Цель этой меры — помочь российским компаниям, которым сложно сейчас конкурировать с иностранными производителями, нарастить объемы производства и продаж.
В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы подтвердили, что инициатива была вынесена на обсуждение, но подчеркнули, что «вопрос требует более детальной проработки», пишет «Коммерсант».
Многие игроки рынка согласны с предложением представителей GS Group. К примеру, генеральный директор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова поддерживает идею. Правда, считает, что одних только заоблачных пошлин на комплектующие недостаточно: нужно ввести также заградительные пошлины на уже собранные светодиодные приборы.
Часть экспертов при этом предупреждают: подобные меры, если будут приняты, поспособствуют росту объемов ввоза в РФ контрафактной продукции за счет «серых схем». Такую позицию озвучил директор по связям с госорганами производителя светодиодов «МСК БЛ Групп» Евгений Долин.
По его мнению, куда более разумно было бы снизить ввозные пошлины на материалы и комплектующие для производства. А вот представитель GS Group уверен, что в этом нет необходимости, поскольку «качество импортных компонентов зачастую ниже отечественных аналогов».
Необходимость увеличения пошлин инициаторы проекта объяснили тем, что отечественным разработчикам приходится конкурировать с производителями из стран Юго-Восточной Азии. Компании этого сегмента рынка поставляют продукцию невысокого качества по максимально низким ценам, и отечественные активисты светодиодного бизнеса хотели бы эту ситуацию изменить.
Фото на обложке: Unsplash
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