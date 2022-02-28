Leta Capital составила антикризисный гайд для IT-фаундеров

Команда Leta Capital составила гайд, который может помочь основателям IT-компаний справиться с кризисом.

С полным гайдом можно ознакомиться на сайте. Он включает в себя рекомендации по снижению рисков, связанных с отключением или ограничением интернета, запретом на поставку программного обеспечения, а также советы по юридической безопасности и инвестициям.

Рекомендации по проверке финансовой устойчивости в условиях санкций:

Принимайте решения на основе достоверной информации из официальных источников, регулярно следите за изменениями – ситуация меняется динамично. Даже в выходные.

Проверяйте контрагентов (клиентов, заказчиков, партнеров, поставщиков, расчетные банки) на попадание в санкционные списки. Если компания в листе SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), а вы планируете развивать глобальный бизнес, то с таким контрагентом придется разорвать отношения из-за риска вторичных санкций.

Одновременно пользуйтесь услугами нескольких банков. Попадание банка в SDN в большинстве случаев означает практически мгновенную блокировку международных платежей. Что важно знать:

— Внутри РФ в российских банках средства на счетах в безопасности, все рублевые платежи проводятся без ограничений, карты работают (даже в банках, попавших в SDN – например, ВТБ).

— ­Международные платежи / валютные платежи банки, попавшие в SDN, не могут проводить. Кредитные и дебетовые карты банков под SDN не будут работать за пределами РФ.

— ­Возможное отключение РФ или отдельных банков от SWIFT не заблокирует ни внутренние, ни международные платежи, но они станут проходить медленнее. Есть операции (отдельные виды гарантий и аккредитивов, карточные платежи за границей), где сбои вполне реальны, особенно в первые дни.

— На иностранные банки в РФ («Юникредит», «Райффайзен», «Ситибанк») международные санкции не распространяются, однако эти банки находятся под риском контрсанкций со стороны России.

— Маленькие и региональные банки могут не обладать достаточным запасом ликвидности, чтобы пережить негативные макроэкономические изменения (рост ставок, курсов, отток пассивов и др.).

Рост ставок, инфляции и волатильность курса – новая реальность. Работают стандартные подходы:

— Избегать или минимизировать валютные расходы в случае высокой доли рублевых доходов.

— Оптимизировать расходы и работать над повышением опер.эффективности.

— Проводить предстоящие расходы, от которых нельзя отказаться, оперативно / на текущих условиях.

Основные официальные источники информации о санкциях:

SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).

OFAC (Office of Foreign Assets Control).

Official Journal of the European Union.

Платить зарплату сотрудником, в том числе удаленным и за рубежом, можно с помощью следующих сервисов:

При этом подчеркивается, что платить зарплату гражданам РФ в криптовалюте запрещено. «Возможно покрутить со стимулирующими выплатами, но там тоже есть "риски 20% порога". Проще будет зарегистрировать сотрудников как ИП на УСН или на патенте», — отмечают специалисты.

Кроме того, в гайде можно найти советы по релокации бизнеса, информацию о том, как справиться с тревогой самому и помочь своей команде и ряд другой полезной информации.

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