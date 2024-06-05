Leta Capital и Flashpoint VC инвестировали в сервис аренды велосипедов Whizz

Leta Capital и Flashpoint VC вложились в сервис аренды велосипедов в США Whizz. Объем раунда составил $12 млн. На данный момент парк стартапа насчитывает 2,5 тыс. электровелосипедов, деньги направят на увеличение парка.
Сервис аренды курьерских электровелосипедов в США Whizz привлек $12 млн от Leta Capital, Flashpoint VC и других инвесторов. Об этом RB.RU рассказали представитель Leta Capital.
Whizz направит средства на увеличение парка электровелосипедов в Нью-Йорке и Нью-Джерси. На данный момент парк Whizz насчитывает 2,5 тыс. электровелосипедов, которые он выдает курьерам в аренду.
По данным Crunchbase, общий объем привлеченных Whizz средств составляет $20 млн. В апреле 2023 года стартап привлек $3,4 млн от s16vc, TMT Investments, Joint Journey.
Стартап Whizz в 2022 году основали Михаил Перегудов, Алексей Миронов, Ксения Прока и Артем Сербовка.
Фото на обложке: Monica Goebel /
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