Leta Capital планирует привлечь еще $100 млн для инвестиций в стартапы с русскими корнями

Венчурный фонд Leta Capital запускает третий период инвестирования Leta Capital Fund III. По его итогам компания планирует привлечь $100 млн для финансирования русскоязычных стартапов по всему миру.

Новый фонд Leta Capital Fund III будет работать до 2026 года: три года на инвестирование, пять лет — период управления. За этот срок Leta Capital планирует привлечь $100 млн инвестиций, сообщил в своем блоге партнер фонда Александр Чачава.

Деньги Leta Capital собирается потратить на финансирование русскоязычных стартапов, соответствующих следующим требованиям:

находятся на стадиях роста A или B;

с международной выручкой от $50 тыс. в месяц;

выручкой от $50 тыс. в месяц; показывают двукратный рост год от года;

привлекают $2-5 млн.

«Leta Capital инвестирует в русскоязычных технологических предпринимателей, строящих глобальный бизнес. Мы предпочитаем инвестировать в перспективные стартапы с устойчивой бизнес-моделью и высокой маржинальностью. Методика поиска таких компаний разрабатывалась нами более 5 лет», — объясняет Александр Чачава.

Leta Capital будет лидировать сделки, оставляя для соинвесторов от 25% до 50% раунда финансирования каждой компании.

Кстати, отправить фонду заявку на питчинг своего проекта можно здесь.

Предыдущий период — Leta Capital Fund II — стартовал в 2018 году, с тех пор Leta Capital удалось привлечь и инвестировать $34,4 млн, при этом общий объем фонда составил $50 млн (остальное зарезервировано под follow-on инвестиции).

Финансирование получили 16 компаний, лучшую динамику показали единорог inDriver (приложение для поиска попутчиков) и детская онлайн-школа NovaKid.

Один стартап (Bllush) была закрыт его основателем, а инвестированные в него $1,5 млн — списаны.

В общем счете компаниям, в которые вложился фонд Leta Capital, удалось привлечь в последующих раундах более $300 млн.

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Фото: Leta Capital/Facebook