Член совета директоров «Сафмар» Саид Гуцериев продал доли в трех криптобиржах

Член совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.Видео», миллиардер Саид Гуцериев продал свои доли в криптовалютных биржах Currency.com, Capital.com и Zubr.io. Официально сумма сделок не раскрывается, но на продаже он мог заработать около $150 млн.

Покупателями долей стали биржа криптовалютных деривативов FTX и партнер бизнесмена белорусский предприниматель Виктор Прокопеня. Факт продажи бирж подтвердил «Ведомостям» представитель самого бизнесмена.

Саид Гуцериев начал вкладывать средства в сферу криптовалют в 2017 году. В компанию Capital.com бизнесмен инвестировал с Прокопеней $25 млн. Через два года они также инвестировали $10 млн на двоих в криптобиржу Currency.com.

В 2018 году Гуцериев основал биржу криптодеривативов Zubr.io, которую зарегистрировал на Гибралтаре. Инвестиции в проект только в 2019 году превысили 4 млн евро, следует из отчетности головной компании. С ее продажи в мае этого года и начался выход предпринимателя из криптовалютных проектов.

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Фото: JomNicha / Shutterstock