Саид Гуцериев перестанет быть основным владельцем «М.Видео»

Саид Гуцериев потеряет контроль над «М.Видео». Бизнесмен продаст свои акции, что лишит его статуса основного владельца сети.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на заявление «М.Видео».

Саид Гуцериев продаст акции «М.Видео», которые принадлежат ему прямо и косвенно. Покупателями выступят российские предприниматели, имена которых не называются. Сумма сделки также держится в секрете. Ее планируют закрыть до конца года.

Саид Гуцериев останется в совете директоров «М.Видео» на срок, необходимый для «преемственности практик корпоративного управления» после прихода новых инвесторов, уточняет издание.

Саид Гуцериев фактически владеет долей в 60,4% в «М.Видео». На Мосбирже торгуются 23,8% акций ритейлера, еще 15% находятся в распоряжении «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ» – бывшего владельца Media Markt, который был продан «М.Видео» в 2018 году.

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