Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Хакеры провели массовую атаку на системы видеоконференцсвязи

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Хакеры массово атаковали системы видеоконференцсвязи. DDoS-атакам подверглись сервисы, которые в том числе используют российские госкомпании, такие как «Роскосмос», «Росатом», «Ростех».

Хакеры провели массовую атаку на системы видеоконференцсвязи

DDoS-атаки начались 12 августа и до сих пор продолжаются, сообщили в компании по кибербезопасности Stormwall. Пиковая мощность DDoS-атак составляла 180 тысяч запросов в секунду, а их максимальная длительность – 30 часов.

Хакерской атаке подверглись порядка 20 сервисов видеоконференцсвязи, таких как TrueConf, Videomost, Webinar.ru, iMind. Эти сервисы используют в том числе российские государственные компании, уточнили в Stormwall.

«Злоумышленники стремились нарушить работу данных сервисов, что привело бы к проблемам в области коммуникаций в российских компаниях. Однако, киберпреступникам не удалось нанести серьезный вред системам видеоконференцсвязи и российскому бизнесу», – отметил сооснователь и генеральный директор StormWall Рамиль Хантимиров.

Всплеск атаки не нанес критического вреда платформам, возникали лишь небольшие сбои в их работе, добавили в Stormwall.

Фото на обложке: Maksim Shmeljov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 RuStore запустил монетизацию внутри приложений
  2. 2 Бизнес как море: 5 советов по управлению командой, чтобы не потопить проект
  3. 3 Российские школьники победили на международной олимпиаде по информатике
  4. 4 VK открыла набор на бесплатные курсы по тестированию и разработке
  5. 5 Что поможет программисту из России найти заказчиков за рубежом?

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ