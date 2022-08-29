Хакеры провели массовую атаку на системы видеоконференцсвязи

Хакеры массово атаковали системы видеоконференцсвязи. DDoS-атакам подверглись сервисы, которые в том числе используют российские госкомпании, такие как «Роскосмос», «Росатом», «Ростех».
DDoS-атаки начались 12 августа и до сих пор продолжаются, сообщили в компании по кибербезопасности Stormwall. Пиковая мощность DDoS-атак составляла 180 тысяч запросов в секунду, а их максимальная длительность – 30 часов.
Хакерской атаке подверглись порядка 20 сервисов видеоконференцсвязи, таких как TrueConf, Videomost, Webinar.ru, iMind. Эти сервисы используют в том числе российские государственные компании, уточнили в Stormwall.
«Злоумышленники стремились нарушить работу данных сервисов, что привело бы к проблемам в области коммуникаций в российских компаниях. Однако, киберпреступникам не удалось нанести серьезный вред системам видеоконференцсвязи и российскому бизнесу», – отметил сооснователь и генеральный директор StormWall Рамиль Хантимиров.
Всплеск атаки не нанес критического вреда платформам, возникали лишь небольшие сбои в их работе, добавили в Stormwall.
Фото на обложке: Maksim Shmeljov /
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