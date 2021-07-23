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В Великом Новгороде пройдет второй хакатон по ИИ из серии Hacks AI

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

6-8 августа в рамках Hacks AI пройдет второй хакатон по искусственному интеллекту. Победители разделят 400 тыс. рублей. Зарегистрироваться для участия можно до 3 августа.

В Великом Новгороде пройдет второй хакатон по ИИ из серии Hacks AI

Участникам предстоит решить задачу от Министерства юстиции РФ: разработать систему, которая сможет искать в нормативно-правовых документах факторы, приводящие к коррупции. Партнер предоставит датасет.

Кроме хакатона участников ждут лекции. Всего с 2021 по 2024 год организаторы планируют провести 116 хакатонов и 85 лекций от экспертов по искусственному интеллекту.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Andrey Pozharskiy / Shutterstock

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