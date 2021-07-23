6-8 августа в рамках Hacks AI пройдет второй хакатон по искусственному интеллекту. Победители разделят 400 тыс. рублей. Зарегистрироваться для участия можно до 3 августа.

В Великом Новгороде пройдет второй хакатон по ИИ из серии Hacks AI