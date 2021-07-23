В Великом Новгороде пройдет второй хакатон по ИИ из серии Hacks AI

Евгения Хрисанфова
6-8 августа в рамках Hacks AI пройдет второй хакатон по искусственному интеллекту. Победители разделят 400 тыс. рублей. Зарегистрироваться для участия можно до 3 августа.
В Великом Новгороде пройдет второй хакатон по ИИ из серии Hacks AIЕвгения Хрисанфова
Участникам предстоит решить задачу от Министерства юстиции РФ: разработать систему, которая сможет искать в нормативно-правовых документах факторы, приводящие к коррупции. Партнер предоставит датасет.
Кроме хакатона участников ждут лекции. Всего с 2021 по 2024 год организаторы планируют провести 116 хакатонов и 85 лекций от экспертов по искусственному интеллекту.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Andrey Pozharskiy / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Разработчик голосовых роботов Leadhero привлек инвестиции от Moscow Seed Fund
- 2 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
- 3 НИУ ВШЭ проведет открытый микрофон для стартапов HSE Pizza Pitch
- 4 НИУ ВШЭ организует летнюю школу по предпринимательству для представителей вузов
- 5 В индустрии царит хаос: к чему приводит повальное финансирование ИИ-технологий