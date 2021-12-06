Хакатон по медицинскому ИИ пройдет 7-9 декабря

7-9 декабря 2021 года состоится всероссийский онлайн-хакатон по медицинскому ИИ, организованный ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» и компанией «Наносемантика». Разработчикам предстоит создать тренажер для пациентов с дизартрией. Лучшие решения получат ценные призы.
В хакатоне может принять участие любой разработчик, объединившись в команду единомышленников. Участникам нужно будет разработать тренажер в виде веб-сайта или мобильного приложения, который позволит пациентам с дизартрией проходить реабилитацию: тренировать произношение слов и фраз.
Все решения должны быть опубликованы в Open Source под свободной лицензией Apache 2.0. Судьи будут оценивать функционал решения, UI/UX, техническую часть по ML и социально-экономическую пользу продукта.
Лучшие решения получат развитие в рамках проектов ФГАУ «РЦУД и РТ». Призы от «Наносемантики»: 1-е место — 250 тыс. рублей, 2-е место — 150 тыс. рублей, 3-е место — 100 тыс. рублей.
Подробнее об участии и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Maksym Ivasiuk /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое внутреннее предпринимательство и как развивать его с помощью хакатонов?
- 2 Хайп вокруг цифровизации: почему не все стратегии digital-трансформации работают
- 3 Нужен ли UX/UI-дизайнеру хакатон?
- 4 Стартап, который построил корпорат: инструменты развития внутреннего предпринимательства в компании
- 5 «Кружковое движение» НТИ и Wordskills Russia организовывают хакатон по анализу больших данных для студентов
ВОЗМОЖНОСТИ
07 декабря 2021
07 декабря 2021
09 декабря 2021