Хакатон по медицинскому ИИ пройдет 7-9 декабря

7-9 декабря 2021 года состоится всероссийский онлайн-хакатон по медицинскому ИИ, организованный ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» и компанией «Наносемантика». Разработчикам предстоит создать тренажер для пациентов с дизартрией. Лучшие решения получат ценные призы.

В хакатоне может принять участие любой разработчик, объединившись в команду единомышленников. Участникам нужно будет разработать тренажер в виде веб-сайта или мобильного приложения, который позволит пациентам с дизартрией Дизартрия – это тяжелое расстройство речи, при котором она становится нечленораздельной и невнятной. Пациенты тренируются произносить слова и фразы, чтобы восстановить функции речи. проходить реабилитацию: тренировать произношение слов и фраз.

Все решения должны быть опубликованы в Open Source под свободной лицензией Apache 2.0. Судьи будут оценивать функционал решения, UI/UX, техническую часть по ML и социально-экономическую пользу продукта.

Лучшие решения получат развитие в рамках проектов ФГАУ «РЦУД и РТ». Призы от «Наносемантики»: 1-е место — 250 тыс. рублей, 2-е место — 150 тыс. рублей, 3-е место — 100 тыс. рублей.

Подробнее об участии и регистрация — на сайте.