Seagate представил жесткие диски с биометрией для защиты данных

Один из крупнейших в мире производителей жестких дисков защитил данные их владельцев биометрией. Две новые модели будут оснащены сканером отпечатков пальцев. Доступ к данным, которые будут храниться вне энергозависимой памяти, смогут получить максимум 8 человек.
Линейка Figure Fingerprint Secure включает жесткие диски объемом 2 Тб и 1 Тб, а также твердотельные накопители на 1 Тб и 512 Гб.
Диски защищены биометрией на основе 256-битного шифрования AES с распознаванием отпечатков пальцев. В базу можно внести отпечатки максимум 8 человек.
Данные будут храниться вне энергозависимой памяти компьютера или диска.
Диски работают на USB-C, поддерживают Windows и Mac OS и могут быть подключены к телевизорам.
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