Seagate представил жесткие диски с биометрией для защиты данных

Один из крупнейших в мире производителей жестких дисков защитил данные их владельцев биометрией. Две новые модели будут оснащены сканером отпечатков пальцев. Доступ к данным, которые будут храниться вне энергозависимой памяти, смогут получить максимум 8 человек.

Линейка Figure Fingerprint Secure включает жесткие диски объемом 2 Тб и 1 Тб, а также твердотельные накопители на 1 Тб и 512 Гб.

Диски защищены биометрией на основе 256-битного шифрования AES с распознаванием отпечатков пальцев. В базу можно внести отпечатки максимум 8 человек.

Данные будут храниться вне энергозависимой памяти компьютера или диска.

Диски работают на USB-C, поддерживают Windows и Mac OS и могут быть подключены к телевизорам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!