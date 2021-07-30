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Seagate представил жесткие диски с биометрией для защиты данных

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Один из крупнейших в мире производителей жестких дисков защитил данные их владельцев биометрией. Две новые модели будут оснащены сканером отпечатков пальцев. Доступ к данным, которые будут храниться вне энергозависимой памяти, смогут получить максимум 8 человек.

Seagate представил жесткие диски с биометрией для защиты данных

Линейка Figure Fingerprint Secure включает жесткие диски объемом 2 Тб и 1 Тб, а также твердотельные накопители на 1 Тб и 512 Гб.

Диски защищены биометрией на основе 256-битного шифрования AES с распознаванием отпечатков пальцев. В базу можно внести отпечатки максимум 8 человек.

Данные будут храниться вне энергозависимой памяти компьютера или диска.

Диски работают на USB-C, поддерживают Windows и Mac OS и могут быть подключены к телевизорам. 

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Фото: Shutterstock.com

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