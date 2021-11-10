Россияне назвали причины, по которым не любят свою работу

Рекрутеры провели исследование и выяснили, по каким причинам россияне не любят свою работу – к таким относятся более 50% участников опроса. Они рассказали, что вынуждены заниматься тем, что им не нравится ради получения дохода и погашения долговых обязательств.
В исследовании MyResume приняли участие свыше 1 тысячи человек. 70% заняты в коммерческом секторе, 65% работают в должностях уровня специалиста, 52% – миллениалы.
Почти 55% респондентов сказали, что не любят свою работу, 4% ее «ненавидят». При этом склонения к большинству мужчин или женщин в этой выборке нет. Главными причинами, по которым россияне не любят свою работу, названы:
- чрезмерная нагрузка на рабочем месте – 34%;
- большой объем задач вне должностной инструкции – 23%;
- негатив со стороны руководства – 9%;
- отношения с клиентами или коллегами – 6%.
Тех, кого на работе все устраивает, оказалось 41% из числа опрошенных. Причины, по которым они ходят на работу с удовольствием: дружный коллектив (31%), лояльное руководство (21%), гибкость в решении рабочих и нерабочих вопросов (18%).
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Фото на обложке: Anton Veselov /
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