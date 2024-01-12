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«Дочка» «Вымпелкома» купила долю в ритейл-медиа Eshopmedia

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Дочерняя структура «Вымпелкома» для венчурных инвестиций ООО «Хайв» приобрела 9,235% в компании Eshopmedia для масштабирования своего AdTech бизнеса в сфере ритейл-медиа. Сумму сделки стороны не раскрывают, пишет Forbes.

«Дочка» «Вымпелкома» купила долю в ритейл-медиа Eshopmedia

Команда Eshopmedia не поменяется и продолжит работу по существующим задачам. Кроме того, инвестиции направят на развитие технологической платформы для продажи рекламного инвентаря онлайн-магазинов; также компания планирует инвестировать в маркетинг и продажи.

Eshopmedia специализируется на услугах в канале ритейл-медиа для e-commerce площадок. С ней работают Ozon, «СберМаркет», «Яндекс Маркет», «Аптека.ру», «Детский Мир» и др. Среди клиентов — Stada, L’Oreal, Unilever, Danone, Splat, Bionorica.

По данным Rusprofile, ООО «Ешопмедиа» появилось в 2020 году. Выручка в 2022 году составила 39 млн рублей, убыток — 164 тыс. рублей. 

Последние несколько месяцев структура «Хайв» активно инвестирует в IT-сервисы в разных сферах:

  • В ноябре компания получила 10% в стартапе Restik, который разрабатывает набор облачных сервисов для ресторанов и кафе. В том же месяце структура приобрела 13,3% в разработчике решения в области анализа эмоционального отклика аудитории «Кенди Флип Роботс». 
  • Компания также владеет 15,23% в платформе логопедии Novator. В начале декабря стало известно, что «Хайв» инвестировал в сервис подготовки к экзаменам «Новая школа». Сама структура учреждена «Вымпел-коммуникациями» в 2022 году. 

Фото на обложке: билайн / Telegram

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