HeadHunter доработал систему рекомендаций резюме

Система более тщательно извлекает из всех резюме те, на которые с большей долей вероятности откликнутся приглашением.

«Прогнозирование — на основании текстовых последовательностей. Это значит, что теперь система может учитывать не просто наличие в документе слов и словосочетаний, например, «опыт» и «холодная продажа», а целиком «без опыта холодных продаж», с важностью каждого слова. Казалось бы, мелочь, но дает совсем другое качество», — написал он в Facebook.

По его словам, такая доработка необходима, чтобы намного реже было trash in – trash out. При этом количество рекомендованных резюме сократилось. Как предполагается, прогнозы станут более точными.

«В результате, соискателей, которые нашли работу (и HR’ов, которые закрыли простаивающие рабочие места) стало, с учетом конверсии, больше примерно на 200 человек каждый день. Обычный A/B-тест показал улучшение примерно на 1000 человек в день, но на всякий случай взяли результаты из TDI, где реализация значения метрики меньше», — написал он в Facebook.

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