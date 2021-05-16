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HeadHunter доработал систему рекомендаций резюме

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Российская компания интернет-рекрутмента Headhunter доработала систему выдачи резюме работодателям. Об этом заявил руководитель направления анализа данных Headhunter Александр Сидоров.

HeadHunter доработал систему рекомендаций резюме

Система более тщательно извлекает из всех резюме те, на которые с большей долей вероятности откликнутся приглашением.

«Прогнозирование — на основании текстовых последовательностей. Это значит, что теперь система может учитывать не просто наличие в документе слов и словосочетаний, например, «опыт» и «холодная продажа», а целиком «без опыта холодных продаж», с важностью каждого слова. Казалось бы, мелочь, но дает совсем другое качество», — написал он в Facebook.

По его словам, такая доработка необходима, чтобы намного реже было trash in – trash out. При этом количество рекомендованных резюме сократилось. Как предполагается, прогнозы станут более точными.

«В результате, соискателей, которые нашли работу (и HR’ов, которые закрыли простаивающие рабочие места) стало, с учетом конверсии, больше примерно на 200 человек каждый день. Обычный A/B-тест показал улучшение примерно на 1000 человек в день, но на всякий случай взяли результаты из TDI, где реализация значения метрики меньше», — написал он в Facebook.

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Фото: nikkimeel / Shutterstock

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