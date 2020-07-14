Акции HeadHunter будут торговаться на Московской бирже

Цель вторичного листинга на Мосбирже — расширение базы инвесторов за счет россиян, у которых нет доступа к американской бирже, объясняется в пресс-релизе HeadHunter.

В компании ожидают, что старт торгов ADS на российской бирже начнется в начале четвертого квартала 2020 года. Сообщается, что размещение акций будет в рублях.

Напомним, в мае 2019 года HeadHunter Group PLC. провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. Стартовая цена составила $13,5 за бумагу.

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