Ритейлер Henderson объявил об IPO на Мосбирже в начале ноября

Российский ритейлер Henderson объявил о планах провести IPO на Московской бирже в начале ноября. Ранее сообщалось , что компания может разместить 15% акций.

«Листинг и начало торгов акциями ожидаются в начале ноября 2023 года», — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Сеть станет первой публичной компанией в российском сегменте fashion-ритейла. Как ранее отмечали эксперты, компания рассчитывает на оценку бизнеса в 27-30 млрд рублей.

Компания предложит инвесторам в основном акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Но при некоторых условиях рынка акционер-основатель может дополнить предложение частью акций из собственного пакета. Однако он сохранит преобладающую долю в уставном капитале по итогам IPO.

Ранее в октябре свои акции на Мосбирже разместил разработчик российской операционной системы Astra Linux — «Группа Астра».

По прогнозам Мосбиржи на предстоящий год, крупных IPO не ожидается, но количество небольших размещений может вырасти до десятков.

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