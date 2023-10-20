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Ритейлер Henderson объявил об IPO на Мосбирже в начале ноября

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский ритейлер Henderson объявил о планах провести IPO на Московской бирже в начале ноября. Ранее сообщалось, что компания может разместить 15% акций.

Ритейлер Henderson объявил об IPO на Мосбирже в начале ноября

«Листинг и начало торгов акциями ожидаются в начале ноября 2023 года», — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Сеть станет первой публичной компанией в российском сегменте fashion-ритейла. Как ранее отмечали эксперты, компания рассчитывает на оценку бизнеса в 27-30 млрд рублей.

Компания предложит инвесторам в основном акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Но при некоторых условиях рынка акционер-основатель может дополнить предложение частью акций из собственного пакета. Однако он сохранит преобладающую долю в уставном капитале по итогам IPO.

Ранее в октябре свои акции на Мосбирже разместил разработчик российской операционной системы Astra Linux — «Группа Астра».

По прогнозам Мосбиржи на предстоящий год, крупных IPO не ожидается, но количество небольших размещений может вырасти до десятков.

Фото на обложке: Morumotto / Shutterstock

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