Ритейлер Henderson готовится провести IPO до конца года — РБК

По словам одного из собеседников издания, сеть настроилась на IPO в четвертом квартале года. При этом точной даты пока нет, ее выбор будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

В рамках IPO компания хочет продать на Мосбирже до 15% акций. Также Henderson намерена привлечь около 4 млрд рублей, отмечает источник. В целом сеть рассчитывает на оценку бизнеса в 27-30 млрд рублей.

В самой сети изданию сказали, что изучают разные стратегические возможности и сценарии развития, однако о конкретных планах говорить пока рано.



Поскольку на Мосбирже сегодня нет схожих с Henderson эмитентов, при оценке бизнеса организаторы сделки ориентировались на Fix Price, разместивший акции в 2021 году, поясняет еще один собеседник издания.

Обычно для оценки ритейлеров используется мультипликатор EV/EBITDA. У Fix Price этот показатель составляет 6х. По итогам текущего года Henderson прогнозируют показатель EBITDA на уровне 6,5 млрд рублей, соответственно, стоимость бизнеса может составлять 30-35 млрд рублей при вычете чистого долга.

При этом, добавляет источник, инвесторы могут запросить дисконт в связи с тем, что компания ранее не была представлена на Мосбирже, так что стоимость может понизиться до 25-27 млрд рублей.

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