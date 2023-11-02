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Российский фэшн-ритейлер Henderson привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российская Henderson привлекла 3,8 млрд рублей в ходе IPO, сообщила компания. Фэшн-ритейлер стал первым представителем от этой отрасли на Московской бирже.

Российский фэшн-ритейлер Henderson привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

Цена за акцию составила 675 рублей — это соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 13,9%.

Сообщается, что компания привлекла как розничных, так и институциональных инвесторов, а совокупный спрос превысил предложение в несколько раз. Всего в структуру акционерного капитала вошли более 40 тыс. новых инвесторов.

В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей. Как сообщалось ранее, компания рассчитывала на оценку бизнеса в 27–30 млрд рублей.

Акции включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, c тикером HNFG. Торги начнутся 2 ноября 2023 года после 16:00 мск.

Henderson развивает сеть салонов, которые специализируются на продаже мужской одежды, обуви и аксессуаров.

Фото на обложке: Morumotto / Shutterstock

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