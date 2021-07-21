Российские ученые разработали новую технологию лечения гепатита B

В лаборатории генетических технологий и трансляционных исследований впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции (действующее вещество) на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, пишет РИА Новости.

Субстанция позволяет в течение нескольких суток уничтожить в инфицированных клетках свыше 99% вирусных геномов, при этом она безопасна и нетоксична, уточняется в сообщении.

На основе этого вещества в будущем создадут лекарственный препарат.

В мире, по данным центра, зарегистрировано свыше 250 миллионов человек с хроническим гепатитом В, ежегодная смертность от этого заболевания превышает 1 млн человек. Сейчас полное излечение от хронического гепатита В невозможно.

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Фото: Mongkolchon Akesin/Shutterstock