В московском «Экспоцентре» пройдет «Российская неделя высоких технологий»

РНВТ стала одним из плановых мероприятий Года науки и технологий, поэтому особый акцент организаторы сделают на инновациях и научных разработках.

В рамках РНВТ пройдут две выставки:

1. Выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2021».

Темами выставки станут:

«умный» город;

IoT Tech;

5G;

пользовательская электроника и «умные» устройства;

телекоммуникационное оборудование, решения и услуги;

спутниковая, мобильная и радиосвязь;

ЦОДы;

программное обеспечение, в том числе российское;

виртуальная и дополненная реальности;

искусственный интеллект;

стартапы;

карьера и другие сферы.

Свои продукты представят компании из Китая, Италии, Литвы, России и Республики Беларусь. Среди них: Quectel Wireless Solutions Co. Ltd, Fanvil, Kirisun Communication Inc., «Космическая связь», «Смартс», «Радиофизика», «Старлинк» и многие другие.

Также Министерство обороны РФ представит разработки военного инновационного технополиса «Эра».

2. Выставка-форум CSTB Telecom&Media.

Среди участников выставки будут представлены медиахолдинги, телеканалы, создатели и дистрибьюторы контента, агрегаторы, цифровые платформы и другие компании.

На форуме спикеры обсудят цифровую трансформацию индустрии медиа, экосистемы, онлайн-кинотеатры, новые тренды в создании и доставке контента, технологии 5G, искусственный интеллект и многое другое.

Также в программе РНВТ — выступления спикеров, дискуссии, воркшопы и семинары. Среди них:

форум «Связь-2021»;

конференция «Научно-технологическое развитие России: приоритеты, проблемы, решения»;

форум «Российский софт: эффективные решения»;

XIV «Международный навигационный форум»;

Международный форум Международной академии связи (МАС);

конференция Ассоциации консорциума предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики;

воркшоп «Построение IoT-экосистемы на базе российской технологии связи NB-Fi» и прочие мероприятия.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Партнерами РНВТ стали Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Торгово-промышленная палата РФ и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).



