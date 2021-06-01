В московском «Экспоцентре» пройдет «Российская неделя высоких технологий»

С 15 по 18 июня в «Экспоцентре» состоится «Российская неделя высоких технологий». В рамках мероприятия пройдут выставки, конференции и форумы, посвященные информационным технологиям и телекоммуникациям. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
РНВТ стала одним из плановых мероприятий Года науки и технологий, поэтому особый акцент организаторы сделают на инновациях и научных разработках.
В рамках РНВТ пройдут две выставки:
1. Выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2021».
Темами выставки станут:
- «умный» город;
- IoT Tech;
- 5G;
- пользовательская электроника и «умные» устройства;
- телекоммуникационное оборудование, решения и услуги;
- спутниковая, мобильная и радиосвязь;
- ЦОДы;
- программное обеспечение, в том числе российское;
- виртуальная и дополненная реальности;
- искусственный интеллект;
- стартапы;
- карьера и другие сферы.
Свои продукты представят компании из Китая, Италии, Литвы, России и Республики Беларусь. Среди них: Quectel Wireless Solutions Co. Ltd, Fanvil, Kirisun Communication Inc., «Космическая связь», «Смартс», «Радиофизика», «Старлинк» и многие другие.
Также Министерство обороны РФ представит разработки военного инновационного технополиса «Эра».
2. Выставка-форум CSTB Telecom&Media.
Среди участников выставки будут представлены медиахолдинги, телеканалы, создатели и дистрибьюторы контента, агрегаторы, цифровые платформы и другие компании.
На форуме спикеры обсудят цифровую трансформацию индустрии медиа, экосистемы, онлайн-кинотеатры, новые тренды в создании и доставке контента, технологии 5G, искусственный интеллект и многое другое.
Также в программе РНВТ — выступления спикеров, дискуссии, воркшопы и семинары. Среди них:
- форум «Связь-2021»;
- конференция «Научно-технологическое развитие России: приоритеты, проблемы, решения»;
- форум «Российский софт: эффективные решения»;
- XIV «Международный навигационный форум»;
- Международный форум Международной академии связи (МАС);
- конференция Ассоциации консорциума предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики;
- воркшоп «Построение IoT-экосистемы на базе российской технологии связи NB-Fi» и прочие мероприятия.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Партнерами РНВТ стали Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Торгово-промышленная палата РФ и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Фото на обложке: raigvi / Shutterstock
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