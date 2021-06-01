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В московском «Экспоцентре» пройдет «Российская неделя высоких технологий»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 15 по 18 июня в «Экспоцентре» состоится «Российская неделя высоких технологий». В рамках мероприятия пройдут выставки, конференции и форумы, посвященные информационным технологиям и телекоммуникациям. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

В московском «Экспоцентре» пройдет «Российская неделя высоких технологий»

РНВТ стала одним из плановых мероприятий Года науки и технологий, поэтому особый акцент организаторы сделают на инновациях и научных разработках.

 

В рамках РНВТ пройдут две выставки:

 

1. Выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2021».

Темами выставки станут:

  • «умный» город;
  • IoT Tech;
  • 5G;
  • пользовательская электроника и «умные» устройства;
  • телекоммуникационное оборудование, решения и услуги;
  • спутниковая, мобильная и радиосвязь;
  • ЦОДы;
  • программное обеспечение, в том числе российское;
  • виртуальная и дополненная реальности;
  • искусственный интеллект;
  • стартапы;
  • карьера и другие сферы.

Свои продукты представят компании из Китая, Италии, Литвы, России и Республики Беларусь. Среди них: Quectel Wireless Solutions Co. Ltd, Fanvil, Kirisun Communication Inc., «Космическая связь», «Смартс», «Радиофизика», «Старлинк» и многие другие.

Также Министерство обороны РФ представит разработки военного инновационного технополиса «Эра».

 

2. Выставка-форум CSTB Telecom&Media.

Среди участников выставки будут представлены медиахолдинги, телеканалы, создатели и дистрибьюторы контента, агрегаторы, цифровые платформы и другие компании.

На форуме спикеры обсудят цифровую трансформацию индустрии медиа, экосистемы, онлайн-кинотеатры, новые тренды в создании и доставке контента, технологии 5G, искусственный интеллект и многое другое.

 

Также в программе РНВТ — выступления спикеров, дискуссии, воркшопы и семинары. Среди них:

  • форум «Связь-2021»;
  • конференция «Научно-технологическое развитие России: приоритеты, проблемы, решения»;
  • форум «Российский софт: эффективные решения»;
  • XIV «Международный навигационный форум»;
  • Международный форум Международной академии связи (МАС);
  • конференция Ассоциации консорциума предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики;
  • воркшоп «Построение IoT-экосистемы на базе российской технологии связи NB-Fi» и прочие мероприятия.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Партнерами РНВТ стали Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Торгово-промышленная палата РФ и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Фото на обложке: raigvi / Shutterstock

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